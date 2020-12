La pasajera de un taxi en Monterrey, México, compartió en redes sociales una emotiva historia de amor de la que fue testigo dentro del transporte y la cual se ha vuelto viral.

El conductor viajaba con su esposa, quien padece de Alzheimer, pues de esta forma puede cuidarla todo el tiempo.

Una usuaria que tomó los servicios de transporte con la pareja compartió la historia en su cuenta de Facebook y ahora se está viralizando.

Al parecer, él tocó la bocina para saber si ella necesitaba del taxi.

"En la mañana estaba en la parada de pabellón esperando un taxi y este señor me pitó y me preguntó si quería taxi, le dije que sí pero no me acerqué porque vi que iba una persona con él, en seguida el señor me gritó que era su esposa, como noté que eran dos viejitos no dude en subirme.

En el transcurso del viaje, el señor me venía contando que su esposa tenía Alzheimer y que él tenía que llevarla con él todos los días porque sus hijos no la querían cuidar. Me puse a pensar en cuánto debe querer a su esposa para llevarla con él a su trabajo día con día, espero que si algún día los llegan a ver, así como hice yo, no duden en subirse con este par de viejitos", explicó la internauta al contar su anécdota.

La historia a conmovido a miles, pues aplauden el noble gesto de este hombre.

