Los nuevos campeones del LXXIII Campeonato Nacional de Golf

Hacienda Nueva Country Club fue testigo este domingo de la sexta jornada del LXXIII Campeonato Nacional de Golf. El campo par 72, trazó el camino de cuatro nuevos campeones, ya que se disputó el tercer día de competencia en las categorías A, B, C, y D, de caballeros.

Más de 100 jugadores tomaron la salida de sus respectivos tee para tratar de conquistar el título en esta peleada temporada.

En la categoría caballeros A, Hoverdick Monterroso se hizo con el título, al lograr un score de 83, y así totalizar 250 golpes, +34 sobre el par. El nuevo monarca, lo acompañan en el podio de triunfadores, Enrique Rodríguez Jr., quien tiró para 252, + 36, y Néstor Hernández Chiroy, quien logró 253 golpes, + 35 sobre el par.

Édgar Rodríguez concretó un score final de 260, +44, Martín Castellanos Giracca, tiró para 263, +47, y Andoni Audet Presa finalizó con 266, +50 sobre el par.

La concentración debe ser máximo a la hora de puttear. El análisis del green, en cuanto a velocidad y caída, es clave para embocar la pelota en el hoyo. (Foto: Saulo López)

Otros de los jugadores quienes también se hicieron con un título en el LXXIII Campeonato Nacional de Golf, fueron: Jorge Alvarado Arriaga, Mario Montalvo Polanco y Max Noguera, quienes lograron scores finales de 269, +53, 292, +76, y 321, +105, respectivamente, para conquistar los cetros en las categorías C, D y E.

Este lunes 24 de noviembre, el certamen tendrá un día de pausa, y así reanudar acciones el martes 25, con la realización de la Competencia Unificada de Golf, un evento deportivo que combina diferentes categorías y, en ocasiones, modalidades de juego.