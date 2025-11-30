Nuevos monarcas en el cierre del LXXIII Campeonato Nacional de golf

-

Una jornada de ensueño vivieron varios golfistas este sábado en Hacienda Nueva Country Club, San José Pinula, en el último día de competencia del LXXIII Campeonato Nacional de Golf, que coronó a los nuevos campeones de las diferentes divisiones.

El mejor jugador del país, Gabriel Palacios, dominó de principio a fin las categorías más importantes de la rama masculina: Campeonato e Internacional, ya que, desde el inicio de los cuatro días de competencia, se situó en el primer lugar, para no abandonarlo en ningún momento.

En el Campeonato, Palacios finalizó con un score de 273, -15 bajo el par, mismo score que también lo llevó a la cima en Internacional. Con estos dos títulos, el guatemalteco corona un año de ensueño, ya que recientemente también se convirtió en medallista de los Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025.

En la categoría AA, el jugador Jorge Mejía de León Regil, dominó de principio a fin su división. El golfista finalizó los cuatro días de competencia con un score final de 327, +39 sobre el par, para llevarse el cetro.

La colombiana, Daniela Páez, se llevó el título de la división Internacional, del LXXIII Campeonato Nacional de Golf. (Foto: Saulo López / ASOGOLF)

La categoría de Damas Campeonato presentó una dura lucha. Al punto que dos jugadoras finalizaron en el primer puesto: Sara Castrillo y Valeria Mendizábal, tiraron para 311, +23 sobre el par, para subir a lo más alto del podio; mientras que, en Internacional, la colombiana Daniela Páez se llevó el título, con un score final de 293, +5 sobre el par.

La dupla integrada por Gabriel Palacios y José Arzú, conquistaron el título en la categoría por Equipos Caballeros, con un score de -14 bajo el par; mientras que en por Equipos Damas, las colombianas Daniela Páez y María José Cardona, finalizaron con un +30 sobre el par, para llevarse el cetro.