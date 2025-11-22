¡Ya puedes ir! Inauguran Festival Navideño en la Plaza de la Constitución

La Municipalidad de Guatemala inauguró el tradicional Festival Navideño de la Ciudad en la Plaza de la Constitución, ofreciendo diversas actividades para toda la familia hasta el 22 de diciembre.
Este viernes 21 de noviembre se ha inaugurado el tradicional Festival Navideño de la Ciudad organizado por la Municipalidad de Guatemala, en la Plaza de la Constitución, en la zona 1 capitalina.
La inauguración dio inicio a las 19:00 horas, con un concierto de la Big Band y la Marimba Orquesta Municipal.
Durante un mes hasta el próximo 22 de diciembre, de 10:00 a 22:00 horas, los ciudadanos de todas las edades podrán disfrutar de las diferentes actividades que se estarán llevando a cabo.
Entre las más llamativas por los guatemaltecos, está la Pista Granizada o más conocida como la pista de hielo, la cual está frente a la Catedral Metropolitana.
También, estará el Tobogán Congelado, la Casa de Santa, la Villa Navideña Iluminada y el Trencito Navideño, los cuales serán ideales para disfrutar en familia.
De igual manera, se presentará el Nacimiento Monumental y funciones de cine familiar en el Portal de la Sexta, en los horarios de 11:00, 14:00, 17:00 y 20:00 horas.
El tradicional Mapping Navideño iluminará la Catedral con funciones a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas cada una de estas noches de fin de año.