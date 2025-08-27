"Nunca imaginé estar ahí" guatemalteco narra su experiencia en Alligator Alcatraz

-

Un guatemalteco narra su historia tras dos décadas de trabajo en Estados Unidos y el dolor de la reciente separación de su familia.

Un migrante guatemalteco compartió su experiencia tras permanecer diez días en el centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, en Florida, luego de haber sido detenido por agentes de inmigración en Estados Unidos.

"El frío era extremo en Alligator Alcatraz, día y noche el aire acondicionado helaba hasta los huesos."

El guatemalteco describió que las bajas temperaturas dentro del lugar afectaban la salud de los detenidos, quienes sufrían resfriados debido al aire acondicionado encendido todo el tiempo. Según relató, la alimentación se limitaba a sándwiches servidos fríos.

Además, señaló que "las celdas eran como gallineros con camas literas" en las que convivían hasta 32 personas de distintas nacionalidades, entre ellas mexicana, cubana, hondureña, salvadoreña y guatemalteca.

Agregó que durante su estancia solo pudieron salir una vez por semana al aire libre, aunque sabían que el centro estaba rodeado por caimanes, nunca los vieron.

El migrante contó que había vivido 20 años en Estados Unidos trabajando como jardinero.

El día de su captura se dirigía a su empleo cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaron.

"Nunca imaginé que estaría en Alligator Alcatraz, porque yo no cometí delito grave" dijo Anselmo con una mirada que invita a la nostalgia.

Explicó que nunca le informaron a qué centro sería trasladado y que no comprendía por qué fue enviado a Alligator Alcatraz, ya que no tenía antecedentes penales y su situación migratoria estaba relacionada únicamente con la falta de documentos.

Durante el proceso de deportación, relató que un grupo de migrantes fue sacado de sus celdas, subido a un autobús y luego trasladado en avión hasta Houston, Texas.

Desde allí fueron enviados en otra aeronave sin conocer el destino; "estábamos desubicados" al aterrizar comprendieron que habían sido devueltos a Guatemala.

El guatemalteco, quien llevaba 18 años de matrimonio, expresó con un semblante de tristeza que esta fue la primera vez que se separó de su esposa e hija, quienes permanecen en Estados Unidos.

Respecto a la experiencia migratoria, señaló que implica riesgos desde el trayecto hacia el norte, donde las personas enfrentan peligros como extorsiones, secuestros o violencia, y que incluso al establecerse en Estados Unidos permanece el temor constante a ser detenido y deportado.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha advertido sobre los riesgos de la migración irregular, entre los que se incluyen explotación, violencia física o sexual, trata de personas, reclutamiento forzoso en grupos criminales, desapariciones y otras amenazas que enfrentan quienes emprenden este recorrido.

