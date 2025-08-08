El objeto encontrado "intacto" en cuerpo del hombre desaparecido hace 28 años

El insólito hecho sorprendió por el estado en que se encontraba el cuerpo.
En 1997, Nasiruddin, de entonces 31 años, atravesaba una montaña con su hermano cuando cayó en una grieta en Kohistán, uno de los ramales de la montañas del Himalaya cerca de la frontera con Afganistán.
Su hermano logró regresar a su aldea, pero de él no se volvió a saber nada, hasta 28 años después.
"Nuestra familia hizo todo lo posible para encontrarlo a lo largo de los años", contó Malik Ubaid, su sobrino, a la AFP.
"Nuestros tíos y primos fueron varias veces al glaciar para intentar recuperar su cadáver, pero tuvieron que abandonar debido a la falta de equipo necesario en ese momento", agregó.
El pasado 31 de julio, el cuerpo de Nasiruddin, casado y padre de dos hijos en el momento de su desaparición, salió a la luz de forma natural en el glaciar Lady Meadows, donde se ha acelerado el deshielo debido al cambio climático.
Lo insólito del caso es que el cuerpo de Nasiruddin estaba intacto y con su cédula de identidad en perfecto estado.
"El hallazgo de su cuerpo nos ha traído finalmente algo de alivio", aseguró Malik Ubaid.