Sara Curruchich: La voz de Guatemala que conquista escenarios globales

-

Sara Curruchich se ha consolidado como una potente voz a nivel internacional. Su propuesta, que fusiona el rock y el folk en idioma kaqchikel, la ha llevado a conquistar escenarios globales y a posicionar la música Kaqchikel a nivel mundial.

Sara Curruchich es reconocida como una voz privilegiada del país con impacto nacional desde sus inicios. Su visibilización a través de la música kaqchikel y sus mensajes sociales la han posicionado como una figura clave para las juventudes guatemaltecas.

Desde su natal San Juan Comalapa, Chimaltenango, cuna del arte, la cultura y tradición, Sara ha llevado el nombre de Guatemala a escenarios internacionales, consolidándose como un símbolo de orgullo y representación para su comunidad y para todo el país.

Su propuesta musical se basa en el sentir colectivo e individual de los pueblos, la historia, la memoria, la cultura y los idiomas. (Foto: FB Sara Curruchich)

Nacida en 1993, Curruchich creció en un entorno donde la creatividad y la conciencia social se entrelazan. Desde sus inicios en la música, su propuesta artística ha destacado por fusionar el rock, folk y la música en idioma kaqchikel, creando una expresión que da voz a las raíces y al pensamiento de los pueblos originarios. Sus letras, cargadas de mensajes de amor, respeto, resistencia y equidad, la han posicionado como una de las cantautoras más influyentes de la región.

Comenzó a tocar la guitarra a los 12 años y desde joven mostró interés por la música y la defensa de los derechos indígenas. (Foto: FB Sara Curruchich)

Trayectoria

En 2019 lanzó su álbum debut Somos, con el que comenzó una exitosa carrera internacional. Más tarde, con su producción Mujer indígena, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y la dignidad de los pueblos originarios.

Este trabajo, que incluye colaboraciones con artistas como Lila Downs y Amparo Sánchez, fue aclamado por su innovadora fusión de ritmos, como la cumbia y el reggae en kaqchikel, logrando posicionarse en listas y portadas de plataformas musicales internacionales.

En 2015, lanzó su primer sencillo Ch’uti’xtän (Niña), la cual la catapultó a la fama en Guatemala. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Su impacto trasciende los escenarios. Como gestora cultural, Curruchich ha impartido talleres de música en comunidades indígenas de América Latina, inspirando a nuevas generaciones de artistas. En reconocimiento a su labor, la revista Forbes la incluyó en 2022 entre las 20 personas más creativas de Centroamérica, destacando su compromiso con la transformación social a través del arte.

Entre sus logros más destacados figura el Premio MTV Transforma MIAW 2021, otorgado por su lucha constante por la equidad de género y la visualización de los derechos de las mujeres indígenas mediante la música.

Representantes de la Casa de la Cultura de San Martín Jilotepeque brindaron un reconocimiento a la cantautora en 2021. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Sara ha llevado su voz a escenarios internacionales como el Folk Alliance International y el SXSW, donde ha recibido elogios por su autenticidad y fuerza interpretativa. En 2023 continuó su gira mundial con presentaciones en Estados Unidos, México, Europa y África, reafirmando su papel como embajadora cultural de Guatemala.

En 2024 participó en el World Music Festival de Chicago y en el Womex 24 Showcase de Manchester, Inglaterra, consolidando su trayectoria como una de las artistas chapinas más representativas en el panorama musical global.