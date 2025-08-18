Quetzalteco plasma aventuras y riquezas turísticas en un libro

-

Haciendo una recopilación de sus viajes, el quetzalteco Christian Méndez López ha plasmado la riqueza cultura y natural de Guatemala en ''Turismo en Guatemala, el diario de una aventura''.

El libro explora la riqueza cultural, natural y turística del país, invitando a los lectores a descubrir sus encantos. Se presenta como una guía para quienes desean conocer las oportunidades y desafíos del sector turístico guatemalteco, desde la perspectiva de alguien que ha trabajado en él desde diferentes roles.

Méndez se inspiró en sus múltiples recorridos siendo guía turístico y reúne 22 relatos que ofrecen una visión integral de Guatemala, abarcando aspectos fundamentales de su biografía, historia, geografía y arqueología.

Turismo en Guatemala, el Diario de una Aventura incluye 22 relatos del autor. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Según el autor, el libro busca destacar la riqueza de la "Tierra de la Eterna Primavera". A través de sus páginas, se puede descubrir la diversidad y belleza de Guatemala, desde sus paisajes naturales hasta su patrimonio cultural.

La obra se puede adquirir en diferentes librerías del país, además de Kishi Books Guatemala y a través de la cuenta de Instagram del autor @christianmendez.escritor.

Sobre el autor

Christian Méndez es guía turístico con más de 25 años de experiencia; tiene una agencia de viajes. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, investigador social, apasionado del turismo y la legislación.