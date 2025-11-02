Versión Impresa
Picop cae a un barranco de 500 metros, ocho personas mueren

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de noviembre de 2025, 13:52
Picop cayó al vacío, dejando a ocho personas fallecidas. (Foto: redes sociales)

La carretera que conecta a San Martín Cuchumatán con Concepción Huista fue escenario de un devastador accidente este domingo 2 de noviembre.

Un picop que transportaba a varias personas volcó y sufrió una caída catastrófica de 500 metros a un barranco, ubicado en la carretera que conecta a San Martín Cuchumatán con Concepción Huista, Huehuetenango. 

Las autoridades de socorro y vecinos trabajan en el rescate, confirmando hasta el momento 8 fallecidos.

Sin embargo, debido a la complejidad del terreno boscoso, se teme que el número de fallecidos aumente en las próximas horas.

Desde esta altura fue que rodó el vehículo tipo agrícola. (Foto: redes sociales)
Este accidente ha marcado una tragedia en la comunidad.

