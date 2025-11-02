Picop cae a un barranco de 500 metros, ocho personas mueren

La carretera que conecta a San Martín Cuchumatán con Concepción Huista fue escenario de un devastador accidente este domingo 2 de noviembre.
Un picop que transportaba a varias personas volcó y sufrió una caída catastrófica de 500 metros a un barranco, ubicado en la carretera que conecta a San Martín Cuchumatán con Concepción Huista, Huehuetenango.
Las autoridades de socorro y vecinos trabajan en el rescate, confirmando hasta el momento 8 fallecidos.
Sin embargo, debido a la complejidad del terreno boscoso, se teme que el número de fallecidos aumente en las próximas horas.
Este accidente ha marcado una tragedia en la comunidad.