Juez envía a proceso a ocho acusados de integrar banda criminal “Los Mexicanos”

"Los Mexicanos": Ocho señalados de asesinato, secuestro y tortura enfrentarán proceso penal

El Juzgado de Mayor Riesgo "B", a cargo del juez Eduardo Orozco, resolvió ligar a proceso penal a ocho personas señaladas de pertenecer a la estructura criminal denominada "Los Mexicanos", vinculada con delitos como asesinato, secuestro, tortura, robo agravado y falsedad material.

La decisión judicial se basó en una investigación del Ministerio Público (MP), que documentó la supuesta participación de los implicados en diversos hechos criminales cometidos en Palín, Cobán, zona 18 y en el caso conocido como "Naciones Unidas".

Entre los procesados se encuentra Elvin Daniel García Martínez, señalado por los delitos de conspiración, encubrimiento propio y portación ilegal de armas de fuego, además de ser vinculado como cómplice en un asesinato dentro de un grupo delictivo.

También fue procesado Edy Alexander Melgar Hernández, por su supuesta participación en robo agravado y asociación ilícita, relacionado en los mismos casos. Las víctimas en estos hechos incluyen a Martín Enrique Corado González y al menos cinco personas más.

Otro de los procesados es Víctor Manuel Barrera Chamalé, a quien se le imputan delitos de asesinato, plagio o secuestro, tortura, asociación ilícita, así como falsificación de placas y dispositivos electrónicos. El MP lo vincula con crímenes en agravio de nueve personas, incluyendo a David Miranda López.

Según el Ministerio Público (MP), esta estructura operaba con niveles de organización definidos y se dedicaba al traslado de armas de fuego, tortura, secuestro y la falsificación de placas y dispositivos electrónicos para facilitar sus operaciones ilícitas.

Entre los hechos documentados, el MP reveló que a una de las víctimas de secuestro le amputaron un dedo como prueba de vida, el cual fue enviado a sus familiares para exigir el rescate, entre otros actos de extrema violencia atribuidos al grupo criminal.

También están siendo investigados por suplantación vehicular y robo agravado.

Antecedentes

La banda "Los Mexicanos", es vinculada a crímenes como asesinatos, robos agravados, secuestros y tumbes de droga y dinero. Además, se sospecha de asaltos a una empresa de transporte de valores.

La resolución del juez Eduardo Orozco da paso a la fase de investigación penal formal contra los ocho sindicados, mientras el Ministerio Público continúa con la recolección de medios probatorios para sustentar la acusación.