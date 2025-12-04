Olga Breeskin sufre fuerte caída y es hospitalizada de emergencia

Olga Breeskin de 74 años sufrió una caída en su casa de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos y de inmediato fue trasladada al hospital.
OTRAS NOTICIAS: "Él me fichó a mí": Florinda Meza habla de su relación con Chespirito
La violinista, actriz y vedette, fue atendida pronto y dada de alta tras una revisión y al confirmar que no tenía ningún golpe de cuidado ni fractura.
Por el momento se desconoce su estado y muchos están pendientes. No se sabe cuándo ocurrió el aparatoso evento, sin embargo todo a punta a qu fue un susto.
En una publicación en redes hizo un breve video en el que se le ve tocar el violín, instrumento que maneja de manera magistral desde hace varias décadas.
Su carrera
Olga Breeskin es violinista, bailarina y actriz ruso mexicana, alcanzó gran fama como una de las vedettes más icónicas de México en las décadas de 1970 y 1980.
Es conocida por su espectáculo, al tocar el violín mientras bailaba, a menudo con atuendos atrevidos.
Se hizo cristiana en 2007 y desde ese entonces limitó sus presentaciones, compartiendo su testimonio de vida.
MIRA: