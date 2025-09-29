Alertan sobre riesgos viales por ingreso de onda del este

-

Las lluvias complican la movilidad, lo que aumenta el riesgo de deslizamiento y choques en las principales vías.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este lunes sobre el ingreso de una onda del este que genera lluvias en distintas regiones del país.

La institución insta a los automovilistas a reducir la velocidad y utilizar rutas alternas para evitar el tránsito por zonas propensas a deslizamientos, como el tramo que conecta la Ciudad de Guatemala con Boca del Monte.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) Villa Canales recomienda como únicas vías alternas; avenida Petapa y carretera a El Salvador.

El ingreso de una onda del este genera la presencia de lluvias ️ en varias partes del país, recuerde reducir la velocidad al conducir y tomar rutas alternas para no transitar en áreas susceptibles a deslizamientos como la ruta de Ciudad de Guatemala hacia Boca del Monte. pic.twitter.com/93La7qTFZX — CONRED (@ConredGuatemala) September 29, 2025

Además, se ha reportado presencia de lluvias en otros sectores de la ciudad en horas de la tarde de este lunes.

Conred recordó que, en caso de requerir información sobre rutas alternas o asistencia vial, la población puede comunicarse al 1520 de Provial.

Para reportar emergencias se encuentra disponible el número 119 de la Conred.

Asimismo, recomendó mantener preparada la mochila de 72 horas, evitar cruzar ríos o calles inundadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales de Conred e Insivumeh