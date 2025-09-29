Gabriela, la joven que fue arrastrada por el río Cabuz en San Marcos

Gabriela se encontraba en un momento de recreación cuando fue sorprendida por la creciente del río.
El cuerpo de Gabriela Maldonado, de 30 años originaria de Malacatán, San Marcos, fue localizado tras ser arrastrada por la corriente del río Cabuz la tarde del domingo 28 de septiembre, en jurisdicción de San José La Lima, Malacatán.
Maldonado trabajaba como encargada de compras en un Hospital de Malacatán.
Según información preliminar Gabriela se encontraba en un momento de recreación junto a otras personas cuando la creciente del río los sorprendió.
Las labores de búsqueda involucraron a familiares, vecinos y cuerpos de socorro, quienes realizaron recorridos a lo largo de la zona para localizarla.
Durante la tarde y noche del domingo, varios vecinos también se sumaron a la búsqueda con la esperanza de encontrarla con vida.
Sin embargo, las labores de búsqueda finalizaron la mañana de este lunes tras el hallazgo del cuerpo.
Los equipos de rescate confirmaron la identidad de la víctima y entregaron la información a las autoridades locales para los procedimientos correspondientes.