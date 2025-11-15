Capturan a otros dos presuntos involucrados en ataque armado en Huehuetenango

-

La Policía Nacional Civil (PNC) logró la captura de otros dos implicados en el violento ataque armado registrado en Huehuetenango frente al monumento El Caminero.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a otros dos presuntos implicados en ataque armado registrado frente al monumento El Caminero, en la zona 8 de Huehuetenango.

La detención se realizó en el parqueo del Hospital Nacional, en la zona 10 del mismo departamento, tras el seguimiento por parte de la PNC al hecho armado.

(Foto: PNC)

En uno de los vehículos involucrados, el cual manejaba Jesús Maximiliano Díaz Escobedo, de 23 años y su acompañante Antonio Álvarez Hernández, en el automotor se localizó un paquete de posiblemente cocaína, tolvas de fusil y un arma de fuego.

(Foto: PNC)

De manera preliminar se mencionó que este vehículo iba detrás de los dos automovilistas que se observan en el video.

TIROTEO EN HUEHUETENANGO DEJA TRES DETENIDOS



Versiones no concluyentes de los vecinos y de la PNC,

indican que fueron detenidas tres personas identificados como Carlos Daniel Herrera Cruz, de 23 años, quien además tenía una orden de captura pendiente por el delito de violencia… pic.twitter.com/RbYqE0BYkx — 5toPoder La Verdad sin Miedo (@5toPoderSM) November 15, 2025

El ataque armado

Según la PNC, el ataque fue porque los del carro rojo rebasaron a los de la camioneta agrícola gris y comenzaron a discutir, ambos descendieron de sus vehículos a darse de golpes, luego sacaron armas de fuego y se enfrentaron a balazos.

(Foto: PNC)

En el lugar resultaron tres personas heridas, las cuales fueron trasladadas a un centro asistencial. Asimismo, se indicó de tres capturas de presuntos protagonistas del hecho armado.

(Foto: PNC)

LEA MÁS: Estos son los detalles del ataque armado ocurrido en calle principal de Huehuetenango