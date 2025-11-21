Operativo Shark: capturan a hombre por la desaparición de Andrea Fernanda

-

Las autoridades informaron sobre la captura de un hombre que estaría relacionado con la desaparición de Andrea Fernanda.

Byron C. fue capturado durante los allanamientos relacionados con el operativo Shark, que busca ubicar a Andrea Fernanda Zepeda de Paz.

El hombre tenía una orden de captura girada por delito de plagio o secuestro en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno de Delitos de Femicidio del Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia (MAIMI).

Según la investigación, el 30 de abril de 2025, en horas de la noche, la víctima salió de su casa, ubicada en Mixco, pues había sido contactada a través de una página de citas, pero ya no regresó.

El Ministerio Público reveló que Andrea Fernanda llegó a un autohotel ubicado en Colinas de Monte María Sur, en la zona 7 de Villa Nueva, en donde el capturado, junto a otro hombre, la habrían retenido en contra de su voluntad.

Los allanamientos iniciaron el jueves 20 de noviembre y continúan este viernes 21.

Los investigadores aún no han ubicado a la víctima.

En este video se confirma la vestimenta con la que Anfer fue vista por última vez el 30 de abril: pantalón color negro, blusa blanca y sandalias, llevando en las manos una chaqueta color rojo y una cartera color café o beige. (Imagen recuperada del video original / Cortesía)

La hipótesis

Las autoridades tienen varias líneas de investigación, pero la principal hipótesis es que la desaparición está relacionada con una estructura criminal de trata de personas en su modalidad de explotación sexual y que se trataría de un ajuste de cuentas.

Esta estructura opera en varios clubs, principalmente en Shark, ubicado en San Cristóbal, lugar que fue allanado este jueves 20 de noviembre.