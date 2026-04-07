Operativos contra narcotraficantes: capturan a cinco en Izabal y Zacapa

Este martes hubo allanamientos e Zacapa, Izabal y Guatemala, con el objetivo de capturar acusados de delitos relacionados con el narcotráfico.
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Agentes antinarcóticos y fiscales de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad realizaron 14 allanamientos en inmuebles ubicados en Zacapa, Izabal y el departamento de Guatemala.
Con las diligencias se buscaba capturar a personas vinculadas a delitos de asociaciones delictivas, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de cinco personas, quienes tenían una orden de aprehensión por actividades de narcoactividad. Además, reportaron la incautación de tres celulres.
"Estos operativos forman parte de una investigación en curso contra estructuras dedicadas a la narcoactividad, con el objetivo de desarticular redes criminales que operan en distintas regiones del país", informó la Subdirección General de Análsis e Información Antinarcótica (SGAIA).
Por aparte, el Ejército de Guatemala agregó que los operativos combaten directamente a una estructura de narcotráfico dedicada al traslado de clorhidrato de cocaína desde Honduras hacia México y Estados Unidos.