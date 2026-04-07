Interpol busca a peligroso reo fugado en Huehuetenango

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Las autoridades activaron alerta de búsqueda internacional para ubicar al reo fugado en Huehuetenango.

Erasmo Naim Rivas Castillo, un peligroso reo que evadió los controles del Sistema Penitenciario en febrero pasado, tiene una alerta roja por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Es buscado por los delitos de asesinato, robo agravado y evasión, tanto en Guatemala como en el extranjero.

Según la investigación, Rivas Castillo lideraba una red de sicariato en Huehuetenango y logró evadir al SP dos días antes de una audiencia clave en su contra. Durante su fuga, habría asesinado a un guardia penitenciario.

Erasmo Naim Rivas Castillo evadió la custodia del Sistema Penitenciario en Huehuetenango. (Foto: cortesía)

Así se fugó

Rivas Castillo, el reo que se dio a la fuga en Huehuetenango, posee un historial delictivo que incluye asesinato y sicariato.

Las investigaciones preliminares apuntan a que fue un hecho planificado, pues se fugó dos días antes de la audiencia de etapa intermedia, en donde conocería si enfrentaría juicio por varios delitos.

La Fiscalía contra el delito de Femicidio lo tenía procesado por asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita.

Erasmo Naim Rivas Castillo, está acusado del asesinato de una mujer en Huehuetenango, además de liderar una estructura de sicariato. (Foto: cortesía)

La acusación en contra del reo es por el asesinato de Andrea Francisca Andrés Andrés, ocurrido en Huehuetenango y registrado el 7 de febrero de 2025.

La víctima se encontraba en el interior de una ferretería (empresa de su propiedad), en compañía de familiares y trabajadores. De pronto, Rivas Castillo ingresó al negocio, se acercó a la mujer y le disparó, ocasionándole la muerte en el lugar. Posteriormente huyó junto con sus cómplices en una motocicleta.

"La Fiscalía determinó la existencia de una estructura criminal dedicada a realizar ataques armados en contra de hombres y mujeres, conspiraciones para cometer asesinato y actividades de asociación ilícita", informó en ese momento un agente fiscal.