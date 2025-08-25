Ópticas Deluxe da a conocer su compromiso de marca

Ópticas Deluxe invitó a sus clientes a la sucursal del Centro Comercial Miraflores para celebrar, junto a ellos, la presentación de su declaración de marca "Ver y Verte Bien", con un Coffee Party.
Con este lema, la óptica reafirma su compromiso como marca, "brindar visión e imagen en cada venta". Combinando productos con tecnología y diversos diseños para sus clientes.
Durante el evento, se dio a conocer sus alianzas estratégicas y servicios. Además, los participantes disfrutaron de dinámicas para obtener premios con los giveaways.
Para agendar una cita, visita la página web www.opticasdeluxe.com.