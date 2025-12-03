Caso Berner García: CC Ordena al CANG elegir reemplazo de representante ante el CSU

-

Este martes trascendió que la CC ordenó elegir al reemplazo del CANG ante el Consejo Superior Universitario, lugar que había sido ocupado por Berner García

El nombramiento de Berner García al frente de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) así como su representación ante el Consejo Superior Univfersitario (CSJ) fue anulado por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Ahora, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) deberá elegira a su reemplazo y, en el caso de la Unidad Académica en mención, se deberá proceder a la elección de nuevas autoridades.

García enfrentó el rechazo de estudiantes quienes intentaron impedir que tomara posesión como director de dicha escuela, situación que originó disturbios el pasado 11 de agosto.

Según los estudiantes de Psicología de la USAC llevan una semana de resistencia pacífica. Aseguran que las actuales autoridades carecen de legitimidad, pues el director tiene el cargo vencido y no ha convocado a elecciones. pic.twitter.com/oYkYnRmIQa — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) August 11, 2025

Según los manifestantes, el profesional ocupa un cargo cuyo mandato ha expirado y ha permanecido sin convocar a elecciones, lo que, consideran, viola sus derechos.

En de las protestas, se observó la presencia del diputado oficialista David Illescas en apoyo a los estudiantes, mientras que otros también lo citaron al Congreso para fiscalizar sus labores.