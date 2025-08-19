Ordenanzas municipales reglamentan puesta en marcha de edificios

-

Antes de colocar la primera piedra de tu futura casa de habitación, se debe contar con la licencia de construcción emitida por las autoridades locales

LEE TAMBIÉN: Aprende cómo sacar cita para expertaje de autos en PNC Guatemala

El permiso también se extiende para la puesta en marcha de edificios, iglesias, parqueos, lotificaciones y centros comerciales.

Asimismo, si se planea la demolición de una casa tras solucionar aspectos delicados como la repartición de bienes entre los herederos, se debe tener contemplado en qué lugar se depositará el ripio.

Todos estos aspectos los contempla el reglamento de construcción emitido por la Municipalidad de Barberena, en Santa Rosa, municipio que experimenta un fuerte auge urbanístico por su cercanía a la capital.

Si lo requieren, se debe contar con el estudio de impacto ambiental aprobaron por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. (Foto: Archivo)

La ordenanza, disponible para su descarga en la página oficial de la comuna, aclara que detalles menores como los repellos, la pintura en general y el derecho de conexión de agua potable están exentos de la obtención de la licencia.

Entre los requisitos está la presentación de la solicitud en los formularios proporcionados por la Dirección Municipal de Planificación, cancelando el costo fijado en el reglamento de tasas municipales.

El contrato de mano de obra y la venta de material de construcción también favorece a la economía local. (Foto: Archivo)

Los documentos a presentar incluyen las fotocopias de la escritura de la propiedad, el DPI del propietario y el título de agua del inmueble (la cual debe estar legalizada).

También se debe llevar el boleto de ornato del año, dos copias de juegos de planos detallados y si lo requieren, el estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

De haber demoliciones, se debe prever en qué lugar se mandará a tirar el ripio. (Foto. Archivo)

La licencia se concede por un año, el número de autorización se coloca a la vista en el área de construcción y caduca finalizado el plazo. Su trámite se lleva a cabo de lunes a viernes en horas hábiles.

Ten en cuenta

Se puede obtener más información en este enlace:

https://munibarberena.gob.gt/download/reglamento-de-urbanismo-y-construccion/?wpdmdl=10245&refresh=68a366d83fb621755539160