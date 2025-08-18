Aprende cómo sacar cita para expertaje de autos en PNC Guatemala

-

Expertaje de autos en Guatemala: cómo reservar tu cita en línea

LEE TAMBIÉN: Requisitos para instalar vallas publicitarias en Cobán

Si alguna vez has decidido comprar un vehículo, cambiar el color o alguna otra modificación física o en la documentación, es necesario hacer un expertaje.





Trámite de expertaje en PNC: pasos y requisitos para tu vehículo. (Foto: cortesía, AGN)

Este trámite se lleva a cabo por parte de especializadas de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), ubicada en la 13 avenida 13-36, zona 1.

Es necesario ingresar al sitio para solicitar el expertaje. (Foto: Héctor Gómez, Colaborador)

Se deben ingresar todos los requisitos para el expertaje. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Sin embargo, previo a llegar al lugar debes solicitar la cita de forma virtual, si no sabes cuál es el proceso para hacerlo, no te preocupes, aquí te decimos cómo se hace.

Antes que nada debes de tomar en cuenta ciertos documentos que tienes que tener a la mano: si eres una persona individual, DPI original o pasaporte en caso de extranjeros, tarjeta de circulación o certificado de propiedad del vehículo y denuncia del documento extraviado si es para una reposición.





Al terminar de llenar la solicitud en la red, se genera una boleta con un código QR que se debe escanear para conocer la fecha de la cita. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Si eres representante legal, debes contar con tres documentos anteriormente mencionados, adjuntar constancia de inscripción ante la institución correspondiente. En el caso del mandatario, debe acompañar la papelería con la inscripción ante la institución correspondiente.





Con el expertaje se previene la compra de un carro robado. (Foto: cortesía, AGN)

Si ya cuentas con esto, ahora es necesario visitar el sitio a https://expertaje.pnc.gob.gt/public/?e=1. Allí elige la opción Nueva cita, se generará un formulario donde debes de llenar todos los parámetros que se te piden.

Se deben aceptar los términos y condiciones, posteriormente pulsar el botón de Generar cita. Se te generará la boleta que tendrá un código QR con los datos de la cita. No te olvides llevarla contigo para la revisión.