Aprende cómo sacar cita para expertaje de autos en PNC Guatemala

Expertaje de autos en Guatemala: cómo reservar tu cita en línea
Si alguna vez has decidido comprar un vehículo, cambiar el color o alguna otra modificación física o en la documentación, es necesario hacer un expertaje.
Este trámite se lleva a cabo por parte de especializadas de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), ubicada en la 13 avenida 13-36, zona 1.
Sin embargo, previo a llegar al lugar debes solicitar la cita de forma virtual, si no sabes cuál es el proceso para hacerlo, no te preocupes, aquí te decimos cómo se hace.
Antes que nada debes de tomar en cuenta ciertos documentos que tienes que tener a la mano: si eres una persona individual, DPI original o pasaporte en caso de extranjeros, tarjeta de circulación o certificado de propiedad del vehículo y denuncia del documento extraviado si es para una reposición.
Si eres representante legal, debes contar con tres documentos anteriormente mencionados, adjuntar constancia de inscripción ante la institución correspondiente. En el caso del mandatario, debe acompañar la papelería con la inscripción ante la institución correspondiente.
Si ya cuentas con esto, ahora es necesario visitar el sitio a https://expertaje.pnc.gob.gt/public/?e=1. Allí elige la opción Nueva cita, se generará un formulario donde debes de llenar todos los parámetros que se te piden.
Se deben aceptar los términos y condiciones, posteriormente pulsar el botón de Generar cita. Se te generará la boleta que tendrá un código QR con los datos de la cita. No te olvides llevarla contigo para la revisión.