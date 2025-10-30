Organismo Ejecutivo confirma veto al Decreto 9-2025

-

Reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 9-2025, serán vetadas.

OTRAS NOTAS: Identificarán basureros ilegales con satélites e inteligencia artificial

El Organismo Ejecutivo confirmó que vetará el Decreto 9-2025, aprobado por el Congreso para reformar la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el presidente Bernardo Arévalo fue consultado sobre si vetaría el referido decreto, debido a que la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, lo había mencionado anteriormente.

"Sí, es correcto. Estaremos convocando al Consejo de Ministros para proceder de esa manera", respondió el mandatario.

El presidente confirmó que se vetará el Decreto 9-2025. (Foto: SCSP / Soy502)

Con anterioridad, la ministra señaló que con la reforma, el Congreso rebajó todos los estándares ambientales.

"Hoy están dejando sin necesidad de licencia ambiental a toda la agricultura, a toda la industria, a todos los servicios, a un montón de sectores más", declaró la funcionaria.

Aseguró que con la reforma se está "dando privilegios a grupos específicos para que queden totalmente fuera de la normativa ambiental".

"Están reduciendo las penas a dos salarios mínimos. Están quitándole la obligación a los servidores públicos del Ministerio del Ambiente de exigir que los proyectos tengan licencia ambiental", puntualizó la ministra.

Agregó que están contraviniendo el Tratado de Libre Comercio que prohíbe que este país reduzca los estándares, las políticas y la normativa ambiental.

"Sabíamos después de tanto abandono y tanto enquistamiento de las mafias que luchar por salvar el ambiente iba a ser difícil, pero estamos para dar las batallas difíciles", concluyó la funcionaria.