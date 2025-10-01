Alias la "Osa" acepta cargos y será extraditado

-

Presunto líder arco, conocido como la "Osa", acepta extradición a EE. UU.

Tras su captura el pasado 12 de septiembre en Catarina, San Marcos, Hamilton Josué Paz Fuentes, alias la "Osa", aceptó ser extraditado a Estados Unidos, en donde enfrentará cargos por conspiración para traficar más de cinco kilos de cocaína con destino a ese país.

Hamilton Paz, alias la "Osa", aceptó cargos y será juzgado en EE. UU. (Foto: Redes sociales)

Durante el proceso, el Ministerio Público (MP) presentó ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal los elementos que respaldaron la solicitud de extradición emitida por las autoridades estadounidenses, mientras que la defensa del acusado tuvo la oportunidad de conocer el expediente y ejercer su derecho a defensa.

Sin embargo, Paz Fuentes optó por someterse voluntariamente al proceso y no se opuso a comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Florida. Con ello, el tribunal resolvió conceder la extradición, al considerar que la solicitud cumple con los requisitos establecidos por la ley nacional y los tratados internacionales suscritos por Guatemala.

OTRO EXTRADITABLE CAPTURADO



Alias “La Osa” fue capturado en #SanMarcos en otro operativo de precisión liderado por #Antinarcóticos de @PNCdeGuatemala.



Segundo extraditable capturado en menos de 24 horas. ¡TAMBIÉN VAMOS TRAS USTEDES!



Ministerio de #GobernAcción #DIGICI pic.twitter.com/VxbKXdv0Vd — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) September 12, 2025

El presunto narcotraficante será entregado a las autoridades de EE. UU. en los próximos días bajo custodia, y enfrentará la justicia por su presunto liderazgo en una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, a través de rutas en Centroamérica.