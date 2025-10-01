Alias la "Osa" acepta cargos y será extraditado

Presunto líder arco, conocido como la "Osa", acepta extradición a EE. UU.
Tras su captura el pasado 12 de septiembre en Catarina, San Marcos, Hamilton Josué Paz Fuentes, alias la "Osa", aceptó ser extraditado a Estados Unidos, en donde enfrentará cargos por conspiración para traficar más de cinco kilos de cocaína con destino a ese país.
Durante el proceso, el Ministerio Público (MP) presentó ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal los elementos que respaldaron la solicitud de extradición emitida por las autoridades estadounidenses, mientras que la defensa del acusado tuvo la oportunidad de conocer el expediente y ejercer su derecho a defensa.
Sin embargo, Paz Fuentes optó por someterse voluntariamente al proceso y no se opuso a comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Florida. Con ello, el tribunal resolvió conceder la extradición, al considerar que la solicitud cumple con los requisitos establecidos por la ley nacional y los tratados internacionales suscritos por Guatemala.
El presunto narcotraficante será entregado a las autoridades de EE. UU. en los próximos días bajo custodia, y enfrentará la justicia por su presunto liderazgo en una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, a través de rutas en Centroamérica.