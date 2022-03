Oscar Isaac conducirá el famoso "Saturday Night Live"

Oscar Isaac conducirá el show estadounidense "Saturday Night Live" (SNL), conocido por su combinación de sketches, comedia, presentaciones con famosos músicos e invitados especiales.

El actor ganador del Globo de Oro, que saltó a la fama mundial como parte del mundo Star Wars, actuará en las parodias que hacen tan popular este programa.

Esta es la primera vez que Isaac presenta el programa, aunque apareció en un sketch en octubre del año pasado (2021). En el episodio presentado por Jason Sudeikis, Isaac apareció como invitado durante "What's Up With That".

Oscar Isaac en un sketch de SNL en 2021. (Foto: Oficial)

El actor protagonizó en 2021 la cinta "Dune" de Denis Villeneuve, también la miniserie de HBO "Escenas de un matrimonio" junto a Jessica Chastain. A finales de este mes, protagonizará la miniserie de Marvel "Moon Knight" como Marc Spector, también conocido como Moon Knight.

(Foto: SNL)

El programa se transmite a las 23:30 por la cadena estadounidense NBC.

