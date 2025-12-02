Versión Impresa
Oscar Isaac recibe el Vanguard Tribute Award por "Frankenstein"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
02 de diciembre de 2025, 09:59
El actor guatemalteco brilló durante los Gotham Awards. (Foto: X)

Frankenstein destacó como una obra impulsada por talento humano.

El actor guatemalteco recibió el último mes del año con el premio Vanguard Tribute Award durante los Gotham Awards.

El elenco recibió reconocimiento por su labor creativa y artística. (Foto: X)
La ceremonia reconoció la labor creativa, actoral y artística de Oscar Isaac, Guillermo del Toro y Jacob Elordi en Frankenstein.

Durante su discurso, Isaac se mostró orgulloso de ser inmigrante: "Me enorgullece estar aquí esta noche: un guatemalteco, un australiano y un mexicano".

La ceremonia subrayó la importancia del cine hecho por personas. (Foto: X)
La premiación no solo celebró la calidad del filme, sino que se convirtió en una declaración de identidad, colaboración y de valor del cine hecho por personas, sin recurrir a la inteligencia artificial (IA).

Del Toro criticó el uso de IA como sustituto del arte real. (Foto: X)
En contra de la inteligencia artificial

Tras elogiar al equipo técnico, de maquillaje, vestuario, fotografía y demás artesanos del filme, del Toro mostró su disgusto por usar la IA como un recurso para hacer cine.

