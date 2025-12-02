Oscar Isaac recibe el Vanguard Tribute Award por "Frankenstein"

Frankenstein destacó como una obra impulsada por talento humano.
DESCUBRE: "Frankenstein" de Guillermo del Toro en el top 1 mundial de Netflix
El actor guatemalteco recibió el último mes del año con el premio Vanguard Tribute Award durante los Gotham Awards.
La ceremonia reconoció la labor creativa, actoral y artística de Oscar Isaac, Guillermo del Toro y Jacob Elordi en Frankenstein.
Durante su discurso, Isaac se mostró orgulloso de ser inmigrante: "Me enorgullece estar aquí esta noche: un guatemalteco, un australiano y un mexicano".
LEE: Oscar Isaac y Jacob Elordi triunfan en Venecia con "Frankenstein"
La premiación no solo celebró la calidad del filme, sino que se convirtió en una declaración de identidad, colaboración y de valor del cine hecho por personas, sin recurrir a la inteligencia artificial (IA).
En contra de la inteligencia artificial
Tras elogiar al equipo técnico, de maquillaje, vestuario, fotografía y demás artesanos del filme, del Toro mostró su disgusto por usar la IA como un recurso para hacer cine.