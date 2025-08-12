¡Otra vez, agotadas! Molestia por los boletos para ver a la Selección de Guatemala

-

Nuevamente, se ha agotado otra localidad para ver el debut de la Selección de Guatemala en la ronda final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

El duelo ante El Salvador, programado para el 4 de septiembre, ha despertado gran convocatoria de los fanáticos para ver el duelo, pero no todos han conseguido el respectivo boleto.

Este martes 12 de agosto se abrió la venta para la localidad de preferencia. Unos minutos bastaron para que el sitio web de ventas se cayera y ya mostrara que los boletos estaban agotados. Esto provocó molestia en miles de aficionados, que tampoco pudieron comprar el lunes sus entradas de tribuna.

La general también salió a la venta este mismo día y va camino a agotarse nuevamente para tener totalmente vendido todo el aforo del estadio Cementos Progreso para este partido. Serán unas 13 mil personas las que estarán presentes en la zona 6.

En un minuto se saturó la página Fanaticks

La @fedefut_oficial poniendo a la venta solo lo que sobró hoy y ya no respetó que cada día sería por localidad #CORRUPTION pic.twitter.com/52yvFSlTgA — Gede (@gede_moreno) August 12, 2025

En redes sociales, los aficionados han reclamado a la Fedefut por la situación que se ha vivido por la venta de estos boletos. Varios usuarios denunciaron que, al ingresar, ya no había boletos disponibles y culpan al famoso "mercado negro" de acaparar dichas entradas.

La Federación se ha excusado al respecto y solo ha manifestado que la venta se ha dado con normalidad. "El lunes teníamos un tráfico de 8 mil a 9 mil personas en la página, queriendo adquirir 2,400 entradas. No podemos satisfacer la necesidad de todo el público. No tenemos una instalación adecuada", dijo un federativo.

@fedefut_oficial y Fanaticks, ¿un sitio en donde es imposible seleccionar alguna de las opciones? ¿En serio? Encima botaron el evento para ya no poder acceder



What a shame pic.twitter.com/13bMMcqVoP — • SWAG (@SilkyMary) August 12, 2025

"Las entradas han salido día por día para evitar la reventa. Los que compran tienen que registrar su nombre y su DPI y ya no pueden volver a comprar otro día", explicó.