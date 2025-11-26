Conductor busca auxilio en estación de bomberos tras ser atacado a balazos

-

Atacaron con arma de fuego a un piloto y su acompañante por supuesto robo.

OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja a un hombre fallecido dentro de un bus en zona 12

Momentos de tensión vivieron un piloto de camión y su acompañante luego de escapar de un ataque armado la mañana de este miércoles, en la ruta Interamericana en jurisdicción de Los Encuentros, Sololá.

El piloto del transporte fue identificado como Santos A. de 44 años, quien relató que un vehículo los estuvo siguiendo por gran tramo de la carretera hasta que les hicieron la señal de alto por lo que ellos hicieron caso omiso.

Al lograr huir de los atacantes, el piloto llegó a la estación de Bomberos Voluntarios de Los Encuentros para solicitar asistencia médica. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Al no lograr que el piloto detuviera el vehículo, les dispararon en repetidas ocasiones. Esto sucedió en el tramo del kilometro 117 al 127 de la ruta interamericana.

Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones con supuesto propósito de parar el camión y robar (Foto: Bomberos Voluntarios)

Luego del ataque, Santos se dirijo a la 98 compañía de la Aldea Los Encuentros Sololá, donde Bomberos Voluntarios atendieron a las dos víctimas que resultaron heridas con rozones de bala y presentaban crisis nerviosa.

Los socorristas lograron estabilizar a los heridos por lo que no fue necesario el traslado a un centro asistencial. Según el piloto, se pretende que el ataque se debió a un intento de asalto.