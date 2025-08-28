Informe de venta de boletos para la Selección: 23 personas compraron 2,370 entradas

-

Un informe sobre la venta de boletos para el próximo partido de la Selección Nacional contra El Salvador habría revelado anomalías.

Las controversias por la rapidez en que se terminaron las entradas para el próximo partido de la Selección Nacional de Futbol continúan y han incrementado, después de que el diputado José Chic recibió un informe sobre las ventas.

"Hay personas que adquirieron hasta 243 boletos", dijo el legislador, después de recibir un informe de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), sobre el evento deportivo que se desarrollará el próximo 4 de septiembre.

Chic se reunió hace una semana con representantes de esa entidad y exigió explicaciones por el "poco acceso" que hubo para que los aficionados compraran las entradas en línea, mientras que revendedores ofrecen gran cantidad de estas, por medio de las redes sociales, pero a un costo elevado.

Al respecto, expresaron que "no existe un mecanismo específico de supervisión sobre la venta de boletos".

Representantes de la Fedefut acudieron al Congreso hace una semana, para explicar lo que pasó con la venta de boletos para el próximo partido de la Selección Nacional. (Foto: Cortesía)

Las cifras

En ese entonces, el parlamentario pidió un reporte detallado de la forma en que se vendieron los boletos y, tras recibirlo, denunció presuntas anomalías.

"Se detectaron ciertos patrones de compra", como el pago de decenas de entradas con una misma tarjeta de debido o crédito, mencionó, y un dato que resaltó es que solo 23 personas se habrían quedado con 2,370 entradas.

Además, hay 3 casos con adquisiciones que aglutinaron un total de 618 boletos, en diferentes localidades, dijo.

Chic recordó que durante la reunión con los representantes de la Fedefut se aseguró que solo se podían comprar cinco entradas por usuario, lo cual no se habría cumplido. Por ello, manifestó que convocará a una nueva junta.

Diputado en polémica

En medio de tales controversias ha resaltado también el caso del diputado Jairo Orellana, quien está sorteando 10 entradas para el citado partido.

Internautas han cuestionado cómo hizo el congresista para acceder a los boletos, cuando estos se agotaron en cuestión de minutos. Empero, él aseguró que no hubo ninguna anomalía.

También rechazó los señalamientos de estarse valiendo de ese medio para ganar adeptos para su carrera política y la de sus allegados.