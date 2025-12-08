Otto Pérez habla sobre cómo fueron los últimos años de la ex primera dama (video)

Otto Pérez Molina habló sobre cómo fueron los últimos años de la ex primera dama, quien afrontó momentos muy duros.
EN CONTEXTO: Así despide el expresidente Otto Pérez Molina a su esposa (video)
Luego del fallecimiento de la ex primera dama de la nación, Rosa María Leal de Pérez, su esposo y expresidente Otto Pérez Molina, habló sobre cómo fueron sus últimos momentos de vida.
Según el exmandatario, todo comenzó cuando él aún guardaba prisión como parte del proceso legal que afrontaba.
"Comenzó cuando yo no estaba con ella por estar con el proceso legal, pero estuve con ella estos dos años con los tratamientos que tuvieron que hacerle, que fueron muy duros para ella", afirmó.
Pérez dijo que fue una batalla muy dura, pero que ahora él y su familia solo piden que Leal pueda descansar en paz tras afrontar un proceso triste y doloroso.
"En este momento solo pedimos que ya esté descansando en paz, pues fue algo muy triste y de mucho dolor", expresó.