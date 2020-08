Padre de Cristina Siekavizza: "Quería que se hiciera justicia"

Juan Luis Siekavizza, padre de Cristina Siekavizza, habló al conocer sobre la muerte de Roberto Barreda a causa de Covid-19.

"Es frustrante", es su primera impresión. Explicó que habría querido escuchar en determinado momento decir del togado, con Barreda enfrente, "toda la evidencia muestra que usted es el culpable y responsable y debe pagar su deuda con la sociedad".

Menciona que "quería que se hiciera justicia. Si no lo veía yo, mis hijos o mis nietos".

El padre de Cristina Siekavizza durante una audiencia.

El padre de Cristina reflexionó "uno no sabe por qué Dios dispone las cosas de cierta manera. Al final uno solo va de espectador de los acontecimientos".

Roberto Barreda, principal sospecho de la desaparición y muerte de su esposa, murió tras 21 días de internamiento en el Hospital General San Juan de Dios, donde era atendido por Covid-19.

Berania López, vocera del centro asistencial, confirmó que Barreda murió a las 11:35 del jueves 6 de agosto "presentando falla ventilatoria secundaria a neumonía severa e hipoxia (Covid-19)".

La desaparición de Cristina Siekavizza ocurrió el 6 de julio de 2011.

La empleada doméstica del matrimonio declaró como colaboradora eficaz que Barreda agredió a Cristina y recordó una frase que según ella habría dicho Cristina "Ya no me pegues. Ya no quiero tu dinero, pero ya no me pegues".

Roberto Barreda murió antes de enfrentar juicio. El debate estaba programado para el 15 de abril pasado, pero no se realizó debido a que el Organismo Judicial suspendió las actividades ante la emergencia por la pandemia del coronavirus.

El Tribunal de Mayor Riesgo D, debe programar el inicio del debate en contra de la madre de Barreda, Beatriz Ofelia de León.