Padre y dos hijos mueren a manos de supuestos justicieros en Petén

El grupo de supuestos justicieros afirma realizar acciones contra delincuentes en la región.

La organización criminal denominada "Limpieza Humana Petén" protagonizó un ataque armado en la aldea Ixhuacut, San Andrés, Petén, que dejó tres personas fallecidas.

El ataque armado se registró en la vivienda del señor Manuel de Jesús Murcia, de 69 años, donde vivía junto a sus hijos Breiny Alexander, de 17, y Wilson Abel, de 14, dejando a los tres miembros de la familia sin vida.

El crimen

La misma organización criminal "Limpieza Humana Petén" se acreditó crimen de la familia Murcia.

Según los atacantes, el objetivo principal era Breiny Alexander Murcia, señalado como presunto responsable de varios robos de dinero en efectivo en tiendas locales, y además, del homicidio de una mujer encargada de uno de estos negocios.

El joven también fue detenido en un operativo policial hace aproximadamente un mes por el robo de un vehículo, momento en el que se le incautó armamento de alto calibre.

La organización criminal informó que planea atacar a otros miembros de la familia Murcia, a quienes acusa de participar en actividades delictivas en el municipio, y aseguró contar con información detallada sobre ellos.

Investigación del caso

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que los atacantes llegaron en motocicleta hasta la vivienda, ingresaron sin mediar palabra y dispararon contra los tres ocupantes.

En la escena se recogieron 24 casquillos de bala, y además, se identificaron cuatro cámaras de vigilancia cercanas al lugar donde ocurrió el crimen, cuyos videos están siendo analizados para identificar a los responsables.

Un investigador de la división de delitos contra la vida explicó que estas organizaciones suelen vigilar a sus objetivos y esperar el momento oportuno para ejecutar sus ataques.