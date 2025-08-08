Doble crimen en Huehuetenango: buscan a pareja de una de las víctimas

Sobre el crimen las autoridades manejan dos hipótesis y una de ellas apunta a la pareja de Sucely que se encuentra desaparecida.
El 4 de agosto, las autoridades localizaron dos cuerpos en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda alquilada en el sector El Terrero, Huehuetenango.
Las víctimas, una mujer de 39 años identificada como Sucely Anaí Hernández y su hijo de 9 años, Óscar Arnoldo Hernández Hernández, presentaban signos de tortura.
A la fecha, los restos no han sido entregados a la familia, pues el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) continúa con los análisis de ADN para confirmar plenamente las identidades, un procedimiento que podría prolongarse hasta tres meses.
Autoridades buscan a pareja de Sucely
La investigación se centra en Edy Alberto Conde Karao, pareja sentimental de Sucely, considerado el principal sospechoso. Según la madre de la víctima, él fue la última persona que estuvo con ella antes de que perdiera contacto con su familia.
Hipótesis
Aunque el caso se encuentra bajo reserva, los investigadores manejan dos posibles líneas; un robo violento, pues días antes Sucely había vendido una motocicleta por Q35 mil y otras dos motos de alto valor no fueron localizadas.
La segunda teoría apunta a un crimen pasional, en el que se presume la participación directa del sospechoso. En el lugar únicamente quedó una vieja motocicleta que Sucely utilizaba para trabajar como comerciante.
La Gobernación Departamental de Huehuetenango expresó su preocupación por el impacto del hecho en la comunidad, sin embargo, recordó que el proceso de investigación corresponde al Ministerio Público (MP) y debe desarrollarse dentro del marco legal y el debido proceso.