Padre e hijo capturados por disparar contra mujer

Fueron aprehendidos por ser presuntos responsables de disparar contra una mujer.
Durante un allanamiento dirigido por División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil de Guatemala y el Ministerio Público en la aldea Tunuco Abajo, Jocotán, Chiquimula, fueron capturados padre e hijo.
Las ordenes de aprehensión correspondían a tenencia ilegal de arma de fuego y por tener dos pistolas, una de ellas robada.
El allanamiento derivó de una investigación en seguimiento a una denuncia donde se acusa a los aprehendidos de presuntos responsables de realizar disparos contra una mujer, quien salió ilesa.