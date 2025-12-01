Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Padre e hijo capturados por disparar contra mujer

  • Con información de Jorge Senté
01 de diciembre de 2025, 12:54
Durante la captura se localizaron dos armas y una de ellas tiene reporte robo. (Foto: PNC)

Durante la captura se localizaron dos armas y una de ellas tiene reporte robo. (Foto: PNC)

Fueron aprehendidos por ser presuntos responsables de disparar contra una mujer.

OTRAS NOTICIAS: Los trabajos de mantenimiento que se realizarán en la Usac

Durante un allanamiento dirigido por División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil de Guatemala y el Ministerio Público en la aldea Tunuco Abajo, Jocotán, Chiquimula, fueron capturados padre e hijo.

Al parecer una de las armas de fuego era robada. (Foto: PNC)
Al parecer una de las armas de fuego era robada. (Foto: PNC)

Las ordenes de aprehensión correspondían a tenencia ilegal de arma de fuego y por tener dos pistolas, una de ellas robada.

Padre e hijo capturados en Chiquimula
Padre e hijo fueron capturados por agentes de la Policía. (Foto: Jorge Senté)

El allanamiento derivó de una investigación en seguimiento a una denuncia donde se acusa a los aprehendidos de presuntos responsables de realizar disparos contra una mujer, quien salió ilesa.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar