Los trabajos de mantenimiento que se realizarán en la Usac

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) informó por medio de un comunicado que sus instalaciones centrales de zona 12 se mantendrán cerradas desde este lunes 01 de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026, aprovechando las vacaciones del cuerpo estudiantil.

Según la información que compartió dicha casa de estudios, los trabajos de mantenimiento corresponden a ejecución de proyectos de mantenimiento en la infraestructura, red eléctrica, fibra óptica y otras adecuaciones técnicas.

Comunicado sobre trabajos de mantenimiento en el campus de la universidad. (Foto: USAC)

Además, el Centro Universitario Metropolitano (CUM) también estará realizando trabajos de mejoramiento en sus instalaciones, por lo que indican que estarán cerrados en el mismo lapso de tiempo.

Asimismo, indicaron que las actividades académicas y administrativo se desarrollarán en modalidad virtual.

El ingreso presencial al campus será permitido únicamente por medio de una solicitud formal autorizada. (Foto: USAC)