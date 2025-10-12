Padre e hijo hieren a agente de la PNC por "frenarles" la fiesta

El agente fue recibido a balazos.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Alexis "N", de 24 años y a su padre Alex "N, de 46 años, por herir a un agente.
Según las investigaciones, los ahora detenidos se molestaron luego de que el agente interviniera en una fiesta que realizaban en una residencia de la aldea El Rosario, Zacapa.
El enojo hizo que ambos desenfundaron sus armas e hirieran en el abdomen a la víctima.
Al ser capturados, se decomisaron las dos armas, de las cuales una no tenía registro.
Posterior al trágico desarrollo, las autoridades lograron capturarlos y ponerlos a disposición de la ley.