Padre e hijo hieren a agente de la PNC por "frenarles" la fiesta

Padre e hijo capturados por herir a un agente de PNC



En la aldea el Rosario, Cabañas, Zacapa, policías de la comisaría departamental detuvieron a Alexis “N”, de 24 años y a su padre Alex “N, de 46 años, quienes escandalizaban durante el desarrollo de una fiesta en esa localidad pic.twitter.com/bbaDV5dQK8