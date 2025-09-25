Padre de Farruko Pop describe que a su hijo no lo dejaron seguir sus sueños

Padre de Farruko Pop, describe que su hijo era un soñador.
Otras noticias: Sentencia del tribunal ordena reparación digna y limpiar la imagen de Farruko Pop
Manuel Pop, padre de Jorge Sebastián Pop Chocoj, conocido como Farruko Pop, asistió este jueves 25 de septiembre a la audiencia de reparación digna tras la condena de los responsables del asesinato de su hijo.
Con profunda tristeza, expresó: "a mi hijo no lo dejaron seguir sus sueños. Por eso en redes le decían 'el soñador', 'el soltero feliz'.
Al salir de la sala de audiencias, Pop dio estas declaraciones a la Red Noticias y dejó muy claro que su prioridad siempre fue la justicia, no la compensación económica, tras la condena de los responsables por su asesinato.
Dijo que no pidieron ninguna cantidad porque son una familia humilde, y sus hijos también lo son. "Somos personas humildes, y lo dejamos así", expresó.
La familia Pop vive en la aldea Chacalté, en Livingston, Izabal, y desde que inició el juicio viajaron hasta la capital para estar presentes en todas las audiencias.
El pasado 22 de septiembre, momentos antes de que el tribunal dictara sentencia, el padre de Pop paso al estrado para dar su última petición, la familia decidió no solicitar compensación monetaria.
"Yo como padre buscaba justicia. Viajamos desde mi casa todas las veces porque quería saber la verdad. Había evidencia, y ahora ya sé la verdad", expresó Manuel, quien asistió a cada etapa del proceso, dejando claro que el dolor por la pérdida de su hijo no se mide en quetzales.