Padre de Halyna Hutchins no responsabiliza a Alec Baldwin

Alec Baldwin, quien mató accidentalmente a un directora de fotografía en el set de su película "Rust", no es "responsable" del trágico incidente, según los informes, dijo su padre el viernes.

Anatoly Androsovych, el padre de Halyna Hutchins, culpó al equipo de filmación que entregó al actor un arma cargada en lugar del actor de Hollywood, según una historia publicada el sábado.

“Todavía no podemos creer Halyna está muerta y su madre se va de la cabeza por el dolor”, dijo Androsovych a The Sun. “Pero no responsabilizo a Alec Baldwin; es responsabilidad de las personas de utilería que manejan las armas".

El jueves, Baldwin disparó una pistola de utilería que mató a Hutchins, de 42 años, e hirió al director de la película, Joel Souza, en el set de rodaje en Santa Fe, Nuevo México.

A Baldwin se le dijo que era seguro usar la pistola de apoyo minutos antes de disparar la bala que mató a Hutchins, según una solicitud de orden de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe.

Pero los expertos en seguridad de Hollywood dijeron a The Post que Baldwin no debería haber apuntado con un arma a otra persona, incluso si creía que era seguro hacerlo, dijo el consultor de armas de fuego de Hollywood, Bryan Carpenter.

La familia de la fotógrafa se encuentra devastada por la pérdida.

El actor ,de 63 años, podría enfrentar una responsabilidad civil "grave" y potencialmente legal, dijeron expertos legales a The Post.

Matthew, quien estuvo casado con Hutchins durante 16 años, le dijo a The Post el viernes que la estrella de cine había sido "muy comprensiva".

Androsovych, un ucraniano, señaló que los dos habían estado en contacto y que "Matt decidirá si se emprenderán acciones legales", según The Sun.

El afligido padre ahora aboga por que su esposa Olga y su hija Svetlana viajen a Estados Unidos para consolar al hijo de 9 años de Matthew y Halyna, Andros, informó el medio.

"El niño se ha visto muy afectado", dijo Androsovych. "Está perdido sin su madre".