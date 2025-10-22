Capturan a un hombre y a sus tres hijos por agredir a una mujer

-

Autoridades capturaron a cuatro integrantes de una familia por su presunta participación en un caso de abuso sexual, ocurrido en 2021.

Un padre y sus tres hijos fueron detenidos en la aldea El Tabacal, Santa Ana Huista, Huehuetenango.

Los cuatro están señalados de participar en un caso de violación ocurrido en enero de 2021.

Los cuatro fueron capturados en una serie de allanamientos en el departamento. (Foto: PNC)

Los hombres fueron identificados como

Roselio "N", de 65 años

Pablo "N", de 40

Edimar "N", de 32

Elivar "N", de 29

Las capturas

Según el informe policial las capturas se realizaron en distintos puntos del lugar.

Roselio "N" fue localizado en su vivienda, mientras que sus hijos fueron interceptados en la vía pública.

Según las investigaciones, los cuatro habrían agredido sexualmente a una mujer en esa misma comunidad.

Los capturados están vinculados a un caso de violación contra una mujer en 2021. (Foto: PNC)

Las órdenes de detención fueron emitidas el pasado 4 de agosto por un juzgado de La Democracia, Huehuetenango, por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

Los operativos estuvieron a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con agentes de la Comisaría de Huehuetenango y fiscales del Ministerio Público.