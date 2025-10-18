Versión Impresa
Padres de Nodal acogen a la madre de Cazzu y a su nieta Inti

  • Con información de Eligia Hernández/Kevyn Girón/Colaboradores
18 de octubre de 2025, 11:49
Se rumora que Nodal tiene roces con sus padres por la relación de estos con Cazzu. (Foto: X)

Mariana Quiróz viajó a México para acompañar a su hija Cazzu durante su tour.

La madre de Cazzu, Mariana Quiróz, viajó recientemente a México para acompañar a su hija durante su gira Latinaje y cuidar a su nieta, Inti, fruto de la relación entre la cantante argentina y Christian Nodal. Sin embargo, su llegada habría generado un nuevo conflicto dentro del entorno del intérprete de Adiós amor.

En diferentes fotografías, Cristina Nodal junto a su pequeña nieta. (Foto: X)
De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, Quiróz fue recibida por Jaime y Cristy Nodal en su rancho familiar, pues los padres del artista decidieron apoyar a su nieta y a su exnuera pese a las diferencias con su hijo.

"Lo que hizo Cristy Nodal es tomar una decisión que duele, porque es tu hijo, pero sabes que se está equivocando. Decidió cuidar a su nieta y a su exnuera, y eso es un acto de amor y valentía" afirmó el comunicador.

Mariana Quiróz, abuelita de Inti. (Foto: X)
El acercamiento, sin embargo, habría molestado profundamente a Christian Nodal, quien, según Ceriani, consideró la acción una "traición familiar".

"Los padres de Nodal se encuentran entre la espada y la pared", señaló el periodista. "Por un lado, quieren estar cerca de su nieta; por otro, temen herir aún más la relación con su hijo" añadió.

Mientras tanto, Cazzu guarda silencio y se enfoca en su gira, mientras su madre continúa al cuidado de la pequeña, Inti en territorio mexicano.

