Padres de Nodal acogen a la madre de Cazzu y a su nieta Inti

Mariana Quiróz viajó a México para acompañar a su hija Cazzu durante su tour.
La madre de Cazzu, Mariana Quiróz, viajó recientemente a México para acompañar a su hija durante su gira Latinaje y cuidar a su nieta, Inti, fruto de la relación entre la cantante argentina y Christian Nodal. Sin embargo, su llegada habría generado un nuevo conflicto dentro del entorno del intérprete de Adiós amor.
De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, Quiróz fue recibida por Jaime y Cristy Nodal en su rancho familiar, pues los padres del artista decidieron apoyar a su nieta y a su exnuera pese a las diferencias con su hijo.
"Lo que hizo Cristy Nodal es tomar una decisión que duele, porque es tu hijo, pero sabes que se está equivocando. Decidió cuidar a su nieta y a su exnuera, y eso es un acto de amor y valentía" afirmó el comunicador.
El acercamiento, sin embargo, habría molestado profundamente a Christian Nodal, quien, según Ceriani, consideró la acción una "traición familiar".
"Los padres de Nodal se encuentran entre la espada y la pared", señaló el periodista. "Por un lado, quieren estar cerca de su nieta; por otro, temen herir aún más la relación con su hijo" añadió.
Mientras tanto, Cazzu guarda silencio y se enfoca en su gira, mientras su madre continúa al cuidado de la pequeña, Inti en territorio mexicano.