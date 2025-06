El país que busca nominar a Donald Trump como Nobel de la Paz

-

Pakistán busca proponer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como Nobel de la Paz.

OTRAS NOTICIAS: El joven empresario que falleció tras un accidente en ruta Interamericana

El gobierno pakistaní anunció este sábado 21 de junio que nominó al mandatario, Donald Trump, como candidato al Premio Nobel de la Paz.

Luego de que Trump anunciara un alto al fuego en el conflicto entre India y Pakistán, el país asiático manifestó que merece el premio como "reconocimiento de su decisiva intervención diplomática y su liderazgo en el reciente conflicto con India".

El propio Trump ha presumido este cese al fuego como uno de sus logros, pues el pasado viernes publicó en sus redes sociales una larga lista de conflictos en los que se atribuye su resolución.

Entre ellos destaca los ataques armados en los que se enfrascaron India y Pakistán a inicios de mayo, por una serie de incidentes en la región disputada de Cachemira.

El anuncio se conoce después de una reciente reunión en Washington entre el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal Asim Munir, y el presidente estadounidense.

"No recibiré un Premio Nobel de la Paz por detener la guerra entre India y Pakistán (...) No lo recibiré, haga lo que haga, pero la gente lo sabe, y eso es todo lo que me importa", escribió ayer Trump en su red social Truth Social.