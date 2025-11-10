Bronce, oro y cristal: Las joyas ocultas que hacen mágico el Palacio Nacional

-

El Palacio Nacional de la Cultura es el Símbolo Nacional de Guatemala y celebra un aniversario más como tesoro arquitectónico y cultural. Este icónico edificio deslumbra por su arquitectura neocolonial, neobarroca y sus joyas internas, como las lámparas de cristal bohemio y los gobelinos que narran la historia del país.

El Palacio Nacional de la Cultura conmemora un aniversario más desde su inauguración, el 10 de noviembre de 1943, fecha en que el entonces presidente Jorge Ubico entregó a Guatemala una de sus obras arquitectónicas más emblemáticas.

Tras cuatro años de construcción, el edificio se convirtió en la sede de la administración del Estado y, con el paso del tiempo, en un símbolo nacional que reúne arte, historia y tradición.

Tesoro arquitectónico

El Palacio Nacional fue edificado bajo la influencia de los estilos neocolonial, neobarroco y neomudéjar. De acuerdo con el Ministerio de Cultura y Deportes, "está diseñado simétricamente a partir de un cuerpo central, del cual se desprenden dos cuerpos laterales, cada uno con tres niveles y un patio central".

Es una mezcla de diferentes estilos arquitectónicos. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

A lo largo de los años, el recinto ha sido testigo de acontecimientos históricos y ha adquirido una identidad propia, representando el encuentro entre la historia, las leyendas y la cultura guatemalteca.

Detalles que maravillan

Entre sus joyas arquitectónicas se encuentran las lámparas colgantes del Salón Banderas, que pesan 2.5 toneladas, están fabricadas en bronce, laminadas en oro y adornadas con almendrones de cristal bohemio de Checoslovaquia.

Las del Salón de Banquetes son igualmente impresionantes: presentan cascadas de cristal y flores, con un peso de 1.5 toneladas cada una.

En este mismo salón se admiran los gobelinos o tapices del artista Carlos Rigalt Anguiano, titulados La ofrenda y La marcha. Estas obras reflejan pasajes de la historia colonial, como la entrega de ofrendas a Pedro de Alvarado y la llegada de los conquistadores al altiplano guatemalteco.

Sus paredes están llenas de la historia del país. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Otro de sus elementos distintivos es el monumento a los Héroes Anónimos de la Paz, conocido como la Llama de la Paz, que simboliza el fin del conflicto armado y el compromiso con la convivencia pacífica.

Museo y espacio cultural

Hoy en día, el Palacio Nacional de la Cultura funciona como un museo y centro cultural, aunque aún alberga algunas oficinas gubernamentales.

En la antigüedad sirvió como sede de gobierno. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

El recinto ofrece visitas guiadas en español e inglés, con una duración aproximada de 45 minutos, disponibles cada hora. En los recorridos, los visitantes pueden admirar los vitrales del maestro Julio Urruela, los grandes salones, fuentes de estilo mudéjar, murales y tapices que narran la historia de Guatemala.

Además, el palacio continúa siendo un espacio vivo de arte y cultura al presentar exposiciones mensuales, actividades artísticas y programas como "Toques en el Guacamolón", que acercan la música y el arte al público.

