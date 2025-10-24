El panameño Espinoza se convierte en el primer ganador de la Vuelta a Guatemala

-

Panamá se queda con la primera etapa de la edición 64 de la Vuelta a Guatemala, en el oriente del país.

En un cierre digno de los velocistas, el canalero Bolívar Espinoza se quedó con la primera etapa de la Vuelta a Guatemala, que tuvo su línea de meta en Puerto Barrios, Izabal, en donde se vivió una verdadera batalla no solo contra los pedalistas, sino contra el clima.

El calor del oriente fue una constante durante los 172 kilómetros que se recorrieron desde Teculután, Zacapa, hasta la llegada en Izabal, e incluso tuvo tramos de lluvia, que dieron una pequeña muestra de lo que presentará la Vuelta durante sus 10 etapas. Pero eso no impidió a los competidores emplearse al máximo.

De hecho, se dio la particularidad que casi desde el paso en Zacapa, varios corredores protagonizaron una fuga del pelotón principal en búsqueda de los premios intermedios, pero nunca cedieron en el paso. Incluso este grupo conformado primero por 12 ciclistas, pero que terminó con unos 20 conforme fue avanzando la etapa, llegaron a sacar hasta 10 minutos de ventaja.

La segunda etapa, que se lleva a cabo este sábado 25, llevará al pelotón multicolor desde Gualán, Zacapa, hasta El Corcovado, Jalapa, en un recorrido que será de 160.6 kilómetros y donde habrá 3 metas volantes y 5 premios de montaña.