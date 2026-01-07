"Pagamos por estar bien", asegura pandillero fugado y señala a autoridades de la PNC

-

Los pandilleros recapturados que se fugaron de Fraijanes II, declararon en audiencia de primera declaración.

En el Juzgado Cuarto Penal se desarrolla la audiencia de primera declaración de tres pandilleros del Barrio 18 que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II en octubre de 2025.

El Ministerio Público (MP) les imputó el delito de evasión. Posteriormente, los tres acusados: Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong", Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo"y Nicolás Xantes Sis alias "El Brown", decidieron declarar.

La declaración de los tres fue en la misma línea, cuestionar el delito imputado, pues insisten en que el MP no sabe cómo salieron, pero además, lanzan un fuerte mensaje en contra del actual director de la Policía Nacional Civil (PNC) David Boteo, y de anteriores autoridades de Gobernación.

"Boteo el de la PNC, sabe como está todo eso, estamos enojados porque nos quieren usar, ellos saben lo que hicieron. A nosotros nos dijeron que iba a estar "tuanis", todo tranquilo, nosotros cumplimos con ellos y ellos nos están quedando mal y nos quieren venir a fregar a nosotros mismos. Ellos tenían el control de afuera para adentro de los penales, ellos saben", fue parte de la declaración de Martínez Sincuir.

"Nosotros practicamente salimos de allá, nosotros pagamos para estar bien y no para que nos estuvieran persiguiendo, no para que nos usaran como show, es una falta que no estoy de acuerdo, no sé por qué nos están agarrando de show, si practicamente las autoridades de altos mandos saben, ellos mismos nos dieron nuestra libertad, no se por qué están haciendo show con nosotros, ellos sabían. No le puedo decir más, ustedes mismos pueden hacerles las preguntas al señor Boteo, al exministro de Gobernación, al exdirector general. Nos llaman terroristas, nosotros no estamos haciendo nada, cuando hay gente que anda cagando el palo, y no es justo", dijo Melcin Gabriel de León.

Mingob responde

Respecto a la acusación que hicieron los privados de libertad, el Ministerio de Gobernación (Mingob) desmintió el señalamiento y aseguró que la Policía Nacional Civil no tiene relación con el Sistema Penitenciario.

"En relación con las declaraciones emitidas por un reo recapturado, en las que señala que supuestamente agentes policiales le habrían facilitado la salida del centro carcelario, es importante aclarar que la Policía Nacional Civil no tiene ninguna relación con la guardia penitenciaria", indicaron las autoridades del Mingob.

Refirieron que "en ningún momento existe presunción alguna que vincule a la Policía Nacional Civil con los hechos señalados por los reos recapturados. Por el contrario, se tiene conocimiento de que el líder de dicha estructura criminal, en reiteradas ocasiones, solicitó ser trasladado de un centro carcelario a otro, lo que permite presumir que este mismo habría orientado a los reos recapturados a brindar declaraciones falsas, señalando un supuesto apoyo policial para su fuga".

Por aparte se indica que la PNC rechaza categóricamente estas afirmaciones, "ya que no tiene injerencia alguna en los procedimientos internos del Sistema Penitenciario ni relación directa con la guardia penitenciaria, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el combate frontal contra las estructuras criminales", dijo el Mingob.

Sobre la fuga

El 12 de octubre pasado, autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, quienes estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.

Según el MP, la principal hipótesis es que lograron evadir la prisión con la ayuda de empleados y funcionarios del Sistema Penitenciario.

Por este caso, el subdirector de la cárcel, Víctor Alveño quedó ligado a proceso penal y en prisión preventiva, mientras, 24 guardias capturados, están a la espera de conocer si quedan ligados a proceso penal.

Además, hay órdenes de captura en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de la ex viceministra Claudia Palencia y del exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez.