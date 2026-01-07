Pandilleros recapturados fuman mientras esperan audiencia por fuga

-

Tres pandilleros del Barrio 18 están a la espera que inicie la audiencia de primera declaración en su contra por haberse fugado de la cárcel de Fraijanes II.

Después de ocho intentos fallidos de realizarse la audiencia de primera declaración en contra de pandilleros del Barrio 18 que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II, este miércoles 7 de enero sí se desarrollará la misma.

Los pandilleros Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong", Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo"y Nicolás Xantes Sis alias "El Brown", ya están en el área de videoconferencia del Preventivo de la zona 18 a la espera de la audiencia.

Mientras inicia la audiencia, los pandilleros fuman en el área, infringiendo la ley que establece que no se puede fumar en espacios cerrados. Además, hacen señas con las manos, representativas del Barrio 18.

En la audiencia, el Ministerio Público (MP) imputará el delito de evasión.

Los tres pandilleros se fugaron de la cárcel de Fraijanes II en octubre de 2025 y fueron recapturados en Huehuetenango y Escuintla, poco tiempo después de la fuga.

Nicolás Xantes Sis alias "El Brown",Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong" y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo" esperan audiencia.

Sobre la fuga

El 12 de octubre pasado, autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, quienes estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.

Según el MP, la principal hipótesis es que lograron evadir la prisión con la ayuda de empleados y funcionarios del Sistema Penitenciario.

Por este caso, el subdirector de la cárcel, Víctor Alveño quedó ligado a proceso penal y en prisión preventiva, mientras, 24 guardias capturados, están a la espera de conocer si quedan ligados a proceso penal.

Además, hay órdenes de captura en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de la ex viceministra Claudia Palencia y del exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez.