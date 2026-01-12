Pandilleros fugados: Uno más ligado a proceso penal

-

Un pandillero más de los recapturados tras su fuga de Fraijanes II, quedó ligado a proceso penal.

Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias "Cartoon", quien fue recapturado el 20 de noviembre tras escaparse de la cárcel de Fraijanes II, enfrentó audiencia de primera declaración y quedó ligado a proceso penal por el delito de evasión.

El pandillero del Barrio 18 fue recapturado en la aldea Las Anonas, en San José Pinula.

Este es el quinto pandillero ligado a proceso penal tras la fuga, mientras que Milton Noel Najarro Mejía, alias "Dark" y/o "Soberbio" recapturado en Izabal el pasado 23 de diciembre, aún tiene pendiente la audiencia.

La misma estaba programada para este 12 de enero, pero se suspendió y quedó reprogramada para el viernes 16 próximo.

De los 20 pandilleros fugados, cinco han sido recapturados. (Foto: PNC)

La fuga

La fuga ocurrió el pasado 12 de octubre, cuando el Sistema Penitenciario confirmó la evasión de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 que permanecían recluidos en Fraijanes II.

Según el Ministerio Público, la principal línea de investigación señala que los privados de libertad habrían contado con la colaboración de empleados y funcionarios del propio sistema carcelario.

Derivado de este caso, el subdirector del centro penitenciario, Víctor Alveño, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva.

Además, 24 guardias capturados permanecen a la espera de la audiencia en la que se definirá si enfrentarán proceso penal. También continúan vigentes órdenes de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez; la exviceministra Claudia Palencia; y el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez.