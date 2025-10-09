Pandilleros que mataron a cuatro durante fiesta, condenados a 100 años de prisión

-

Un Tribunal impuso una sentencia de 100 años de prisión contra cuatro pandilleros, acusados de matar a cuatro personas, entre ellas a una niña de un año.

El sábado 18 de noviembre de 2023 se registró un ataque armado en una vivienda ubicada en la aldea Las Trojes, Amatitlán. Esa noche, familiares celebraban los 15 años de una joven, casi a la media noche, la celebración fue interrumpida por una serie de disparos.

Un hombre ingresó al lugar, no dijo nada y solamente disparó. En el lugar quedaron los cuerpos de tres personas fallecidas mientras una niña de un año fue trasladada grave al hospital, en donde tiempo después falleció.

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión tuvo a su cargo la investigación del caso. Tras recabar indicios, declaraciones y realizar peritajes, capturaron a los presuntos responsables: cuatro pandilleros del Barrio 18 de la clica "Los Crazy Gangster".

Así quedó la escena del crimen. (Foto: Soy502/archivo)

Condena

Los cuatro pandilleros fueron llevados ante la justicia y el Tribunal de Sentencia Penal de Amatitlán los juzgó y condenó el pasado 8 de octubre.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía, permitieron que el Tribunal los condenara a 100 años de prisión por el asesinato de las cuatro personas.

Según demostró el Ministerio Público, cada pandillero tuvo un rol activo en el múltiple asesinato. Estos son los roles específicos de cada condenado en la estructura detectada:

Cristian Efraín, alias "Kichan": identificado como el sicario que ejecutó materialmente el crimen.

identificado como el sicario que ejecutó materialmente el crimen. Josué Daniel, alias "Escándalo"; César Arnoldo alias "Joker"; y Noé Isaías, alias "Cupa", "Shagui" o "Esdras": participaron como coordinadores de calle con rango "brincados" dentro de la pandilla, dándole instrucciones precisas a "Kichan" sobre cómo ejecutar el hecho a través de llamadas telefónicas antes, durante y después del crimen", informó el MP.

Las víctimas

Los fallecidos fueron identificados como:

Dilan Enrique Reyes López, 17 años

Julio César Carrillo López, 21 años

Kevin Rolando Batres Catalán, 24 años

Una niña de año y medio

El Tribunal dejó abierta la vía para la reparación digna a favor de los familiares de las víctimas, mientras la lectura íntegra de la sentencia quedó programada para el 15 de octubre próximo.