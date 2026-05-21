Presentan una nueva edición de la revista "Diversidad, equidad e inclusión"

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La presentación se realizó a través de un panel-foro que contó con la participación de profesionales quienes contribuyeron con opiniones y comentarios.

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El Instituto Fe y Libertad llevó a cabo este miércoles la presentación del volumen 7, número 2 de su revista institucional, titulada "Diversidad, equidad e inclusión", mediante un panel-foro en el que se analizaron los impactos de estas corrientes en la cultura, la política y la sociedad contemporánea.

El encuentro contó con la participación de Karen Cancinos, doctora en Economía Política y editora invitada de la edición; Carroll Ríos de Rodríguez, economista y presidenta del Instituto; Juan Pablo Gramajo, doctor en Derecho y maestro en Historia; y Juan Callejas, líder ejecutivo de negocios, quien aportó comentarios generales y reflexiones basadas en su experiencia profesional.

El Instituto Fe y Libertad realizó un panel-foro en el que se analizaron los impactos de la diversidad, equidad e inclusión en la cultura, la política y la sociedad contemporánea. (Foto: Wilder López/Soy502)

Durante su intervención, Cancinos detalló el proceso de convocatoria, los objetivos del número y los artículos que lo componen. Según expuso, la publicación explora de manera crítica el viraje reciente del ideario de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), argumentando que las aplicaciones prácticas de estos conceptos se han centrado en cuotas y pretensiones morales en lugar de basarse en capacidades individuales, planteando que la verdadera inclusión parte del reconocimiento de la dignidad de las personas.

Por su parte, Ríos de Rodríguez expuso los puntos principales de su artículo titulado "La libertad, la mujer y la lucha de J. K. Rowling". En su presentación, la economista analizó lo que describe como contradicciones lógicas entre los supuestos del movimiento feminista tradicional y las agendas progresistas asociadas al DEI, tomando como base las posturas públicas de la escritora británica.

Los panelistas aportaron con opiniones y comentarios que enriquecieron la presentación de la nueva edición de la revista "Diversidad, equidad e inclusión". (Foto: Wilder López/Soy502)

Diálogos productivos

En el ámbito de las ideas sociopolíticas, Gramajo compartió los planteamientos de su texto "Palomas y serpientes", una reflexión sobre la tolerancia y la prudencia frente a la complejidad cultural actual. El autor fundamentó sus tesis en el magisterio de los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, así como en las enseñanzas de Josemaría Escrivá de Balaguer.

Finalmente, Callejas valoró el trabajo editorial y destacó la necesidad de retomar fuentes del pensamiento filosófico y político para sostener diálogos productivos. Asimismo, señaló la importancia de debatir el alcance práctico de estas normativas en sectores institucionales como el empresarial, la salud, la Iglesia y el Gobierno.

Los organizadores informaron que el nuevo volumen ya se encuentra disponible en formato digital, mientras que la versión impresa puede adquirirse a través de la plataforma Amazon o de forma directa con el Instituto Fe y Libertad.