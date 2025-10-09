Desde las alturas: Así luce el lugar del derrumbe en carretera a El Salvador

-

Hasta el momento no se tiene una fecha estimada para la habilitación del paso en los cuatro carriles que continúan afectados.

Tras cuatro días de trabajos para despejar el área afectada en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, el paso vehicular sigue bloqueado en ambos sentidos debido a la inestabilidad del terreno y las lluvias.

pic.twitter.com/b8ZozfGNhN

Según autoridades se han retirado unas 250 camionadas de tierra equivalentes a 1,500 metros cúbicos, sin embargo, hasta el momento no se cuenta con una fecha para reanudar la circulación.

La Conred mantiene la zona bajo evaluación y la clasifica como de alto riesgo. Solo el pasado miércoles se registraron tres nuevos deslizamientos, lo que retrasó los trabajos de limpieza y la búsqueda de una persona soterrada. Aunque se permitió de forma temporal el paso a transporte pesado, el paso continúa cerrado.

pic.twitter.com/ZLultZABI5

Las autoridades confirmaron que la persona desaparecida de trata de un hombre de 62 años identificado como Virgilio Pérez Antón, originario de Huehuetenango y residente en Escuintla.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Los equipos de rescate, apoyados por cuatro caninos especializados, siguen con las labores, aunque el mal tiempo climático y los derrumbes limitan el avance.

pic.twitter.com/zc44omJdkZ

El jefe de la Unidad Canina de los Bomberos Voluntarios, Juan Carlos Montenegro, indicó que la búsqueda continuará hasta recuperar el cuerpo. Una vez finalizada, se retomarán los trabajos de limpieza con mayor seguridad. Mientras tanto, el paso por el kilómetro 24 permanece cerrado y se recomienda usar rutas alternas.