El papa recibe tratamiento de fisioterapia tras pasar otra noche "tranquila"

El papa Francisco continua "estable" tras pasar una noche tranquila en el hospital Gemelli. Sin embargo su situación sigue siendo compleja.

La Santa Sede ha informado que el papa Francisco pasó una noche tranquila y se encuentra "estable, aunque su situación sigue siendo compleja", ya que su diagnóstico podría cambiar en las próximas horas.

Según la actualización de esta mañana, 8 de marzo, proporcionada por la Oficina de Prensa del Vaticano, el Papa está descansando después de una noche tranquila.

A pesar de su estabilidad, los médicos del Policlínico Agostino Gemelli, donde el Pontífice continúa hospitalizado desde el 14 de febrero a causa de una neumonía bilateral, han señalado que su estado sigue siendo delicado. Se espera que esta tarde se emita un nuevo boletín médico con más detalles.

Revelan audio de papa Francisco al comienzo del santo rosario por la salud del #PapaFrancisco en la Plaza de San Pedro.



Audio en español. pic.twitter.com/3KmnCnvBpq — Ericka Cinto (@Ericka_Cinto5) March 6, 2025

"El Papa ha pasado una noche tranquila y continúa descansando", informó la Oficina de Prensa del Vaticano en su comunicado de esta mañana.

Terapias respiratorias

Esta mañana, Francisco reanudó las terapias prescritas, que incluyen fisioterapia motora. Se ofrecerán más detalles médicos más tarde en la noche.

Además, el 9 de marzo, durante la Misa en la Plaza de San Pedro por el Jubileo del Mundo del Voluntariado, el cardenal Michael Czerny, quien presidirá el rezo del Rosario por el Papa esta tarde, leerá la homilía del Pontífice.

El papa fue hospitalizado desde el 14 de febrero. (Foto: AFP)

Cabe destacar que, ayer, Francisco continuó alternando entre ventilación mecánica por la noche y oxigenación de alto flujo durante el día, utilizando cánulas nasales.

