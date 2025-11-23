Papa León XIV llama a la liberación inmediata de rehenes

-

Ante el secuestro de sacerdotes, fieles y estudiantes en Nigeria y Camerún, el papa León XIV se pronunció en redes sociales para llamar a su liberación.

En sus redes sociales, el papa León XIV hizo un llamado a la liberación de rehenes religiosos en Nigeria y Camerún.

"He recibido con inmensa tristeza la noticia del secuestro de sacerdotes, fieles y estudiantes en Nigeria y Camerún", inició el mensaje del sumo pontífice en X.

El líder religioso expresó que siente "un profundo dolor, especialmente por los numerosos chicos y chicas secuestrados y por sus angustiadas familias".

Uno de los casos más recientes fue el secuestro de unos 303 estudiantes y doce profesores de la escuela St. Mary's, ubicada en Papiri, Nigeria.

Incluso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó que "están matando a un número récord de cristianos en Nigeria. Y también hay otros países en esa parte del mundo en el que están pasando cosas muy malas. Están matando a los cristianos en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda".

Amina Mohammed, exministra de Medio Ambiente de Nigeria, declaró las escuelas deben ser "santuarios para la educación, no blancos [de ataques]... Debemos proteger las escuelas y exigir rendición de cuentas a los responsables".

Deeply alarmed by the mass abduction at St. Mary’s School in Niger State, Nigeria.



Schools should be sanctuaries for education not targets against girls.



Abducted students in Nigeria over the years and now must be released immediately.



We must protect schools and hold… — Amina J Mohammed (@AminaJMohammed) November 22, 2025

Según la asociación Puertas Abiertas, existe un aumento en el número de cristianos perseguidos y discriminados, que ha pasado de 365 millones a 380 millones a nivel mundial.