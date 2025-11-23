Versión Impresa
Papa León XIV llama a la liberación inmediata de rehenes

  • Por Jessica Osorio
23 de noviembre de 2025, 12:55
El papa León XIV emitió un mensaje en redes sociales para abogar por los rehenes en Nigeria y Camerún. (Foto: AFP/Soy502)&nbsp;

Ante el secuestro de sacerdotes, fieles y estudiantes en Nigeria y Camerún, el papa León XIV se pronunció en redes sociales para llamar a su liberación.

En sus redes sociales, el papa León XIV hizo un llamado a la liberación de rehenes religiosos en Nigeria y Camerún.

"He recibido con inmensa tristeza la noticia del secuestro de sacerdotes, fieles y estudiantes en Nigeria y Camerún", inició el mensaje del sumo pontífice en X.

El líder religioso expresó que siente "un profundo dolor, especialmente por los numerosos chicos y chicas secuestrados y por sus angustiadas familias".

Uno de los casos más recientes fue el secuestro de unos 303 estudiantes y doce profesores de la escuela St. Mary's, ubicada en Papiri, Nigeria.

Incluso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó que "están matando a un número récord de cristianos en Nigeria. Y también hay otros países en esa parte del mundo en el que están pasando cosas muy malas. Están matando a los cristianos en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda".

Amina Mohammed, exministra de Medio Ambiente de Nigeria, declaró las escuelas deben ser "santuarios para la educación, no blancos [de ataques]... Debemos proteger las escuelas y exigir rendición de cuentas a los responsables".

Según la asociación Puertas Abiertas, existe un aumento en el número de cristianos perseguidos y discriminados, que ha pasado de 365 millones a 380 millones a nivel mundial.

